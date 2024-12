Gianni Petrucci sostiene Malagò per la presidenza del Coni: "Merita la riconferma"

Il numero 1 Fip Gianni Petrucci ha espresso a Radio anch'io Sport (Ra Radio 1) il suo parere sulla possibilità di Malagò di rimanere alla guida del Coni. "Lo sanno tutti che io sono per Malagò. Per me sarà confermato, ho questa sensazione. Mi chiedo: perché il Cip (Comitato Italiano Paralimpico, ndr), egregiamente presieduto da Pancalli, può avere quattro mandati e il Coni solo tre? Nessuno sa rispondere a questa domanda", ha sottolineato il presidente della Federbasket.

"Tra l'altro Coni e Cip andranno a elezioni nella stessa giornata, il 26 giugno. Perché sono a favore di Malagò? Perché lo stimo, è un gran lavoratore che ha portato lo sport italiano a dei risultati eccezionali - ha aggiunto Petrucci - Siamo sempre stati tra i primi 8-10 paesi al mondo alle Olimpiadi, ma quest'anno abbiamo confermato questo grande risultato. Dovrei essere anche geloso, perché Malagò raggiungerebbe i miei 14 anni di presidenza. A parte la battuta, meriterebbe la riconferma, anche perché, se vogliamo parlare di successori, io questi Churchill non li vedo".