Giappone: Hamilton "gara solida, nulla di spettacolare"

"In gara abbastanza bene, nulla di spettacolare, mi manca ancora la conoscenza di alcuni componenti della macchina". Lewis Hamilton non sprizza gioia dopo il settimo posto in Giappone. "Ho provato a recuperare con la gomma dura - ha detto a Sky Sport - Penso di aver fatto una gara solida, ma non abbiamo il passo dei migliori. Rispetto a Charles (Leclerc, ndr) mi mancava un po' di prestazione".