Gimenez vicino al Milan: il sogno rossonero dell'attaccante del Feyenoord

"Se avrò Gimenez domenica contro l'Ajax? Non lo so, è difficile dirlo. Al momento è un giocatore del Feyenoord, ma conosco il gioco. Tutti sanno che il Milan è il club dei suoi sogni": lo dice Brian Priske, allenatore del Feyenoord. "Il nostro ds fa ciò che è meglio per questo club, anche quando si tratta di una possibile partenza di Gimenez. Mi piacerebbe molto tenere Santi perché è un giocatore molto bravo. Spero che potremo tenerlo, ma non è solo una mia decisione", ammette l'allenatore.

L'attaccante è molto vicino a vestire la maglia rossonera: "Capisco che i giocatori abbiano molta ambizione. Fa parte del calcio quando i giocatori vogliono andare alle grandi competizioni, perché è importante avere ambizione. Il carburante per le persone nello sport è realizzare i sogni, quindi capisco sicuramente Gimenez".