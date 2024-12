Ginnastica: Tecchi non si ricandida, 'largo ai giovani'

Il presidente della federginnastica, Gherardo Tecchi, ha appena informato i componenti del consiglio federale della sua intenzione di non ricandidarsi alla presidenza Fgi per il quadriennio olimpico 2025/2028. Lo apprende l'ANSA. "Ritengo giusto, alla mia età, fare largo ai giovani". Gherardo Tecchi è presidente della federginnastica da due mandati, l'ultimo dei quali contraddistinto dai successi olimpici di Parigi ma anche dal caso Maccarani nella ritmica. "Avevo preso questa decisione già prima delle Olimpiadi - ha spiegato ai consiglieri il presidente uscente - Infatti non sono andato neanche a Parigi, ma ho seguito con il cuore in gola le imprese delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Ritengo giusto, alla mia età, di fare largo ai giovani. Sono cresciuto, sportivamente, nel mondo della pallavolo, sono stato un velista, ma la ginnastica è e rimarrà per sempre la mia vita".