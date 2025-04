Nottingham Forest torna alla vittoria: battuto il Tottenham 2-1 in Premier League

Dopo due sconfitte consecutive, il Nottingham Forest è tornato alla vittoria in Premier League con un successo per 2-1 sul campo del Tottenham, sempre quint'ultimo in classifica. Il risultato vale invece il terzo posto per la squadra di Espirito Santo, che con 60 punti scavalca in un colpo il Newcastle e il Manchester City. Si accende ancor di più in Inghilterra la lotta per un posto nella prossima Champions League, che come accade in serie A ancora coinvolge una mezza dozzina di squadre.

Gli ospiti hanno colpito presto gli Spurs, con Anderson al 5' e Wood (il neozelandese è al 19/o centro stagionale) al 16', riuscendo poi a contenerne i tentativi di rimonta. Troppo tardi è arrivato per gli uomini di Postecoglu la rete di Richarlison, al 42' della ripresa, per evitare la 18/a sconfitta stagionale.