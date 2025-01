Giovanni Malagò su Sinner: "Ottimista e sereno in vista dell'udienza Tas su doping"

"Su Sinner mi auguro ciò su cui mi sono già espresso. Credo che i fatti siano molto chiari ed evidenti. Secondo me oltre questo non c'è altro da aggiungere, perché lo stesso Sinner mi sembra che sia straordinario per come si sta approcciando a questo, che è soprattutto un elemento di discussione mediatica". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando le date del 16 e 17 aprile per l'udienza del Tas sul caso di doping.

"Bisogna ora che Sinner - ha detto Malagò a margine dell'inaugurazione della piscina allo stadio Collana di Napoli - sia totalmente ottimista e sereno, proprio per quello che ha già dimostrato".