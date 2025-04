Milan-Inter: Conceicao punta alla vittoria in Coppa Italia

"I grandi club cercano di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Noi abbiamo questa. Complimenti all'Inter per il suo percorso in Champions e campionato. Per noi è una partita fondamentale, vogliamo vincere molto e regalare ai tifosi questo titolo". Lo ha detto il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.

"Dobbiamo fare una grandissima partita, essere molto competitivi - sottolinea il tecnico rossonero -. Ogni partita è diversa dall'altra, è la quarta volta che affronto l'Inter quest'anno: ogni partita dipende da quello che facciamo noi. Sono in tante competizioni, ma non mi aspetto una squadra stanca, hanno una rosa ampia e possono cambiare sempre".