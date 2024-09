Golf: Irish Open; vince Hojgaard, Manassero è terzo

L'Irish Open va a Rasmus Hojgaard. Il danese, in Irlanda del Nord, con un totale di 275 (71 68 71 65, -9) colpi ha superato il numero 3 mondiale, Rory McIlroy, e firmato il quinto titolo in carriera sul DP World Tour. Niente da fare per McIlroy. In testa al termine del "moving day", si è classificato 2/o con 276 (-8) davanti a Matteo Manassero, 3/o con 277 (-7). Ancora un'ottima prova per l'azzurro. Leader a metà gara, nel quarto giro ha realizzato un parziale in 69 (-2) colpi, con quattro birdie e due bogey. Il veneto, grazie a questo risultato, è balzato dal 14/o al 9/o posto della Race to Dubai, l'ordine di merito del massimo circuito continentale. Ora, può davvero sognare la "carta" per giocare, il prossimo anno, sul PGA Tour. Ormai vicino dal tornare tra i migliori 100 al mondo, a Newcastle, nella contea di Down, ha incassato 341.063,35 euro contro i 920.329,68 di Hojgaard.