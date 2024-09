Gp Singapore: Leclerc "buon inizio, ora focus su qualifiche"

"Oggi in macchina mi sono sentito a mio agio ma c'è ancora del lavoro da fare perché sia tutto come piace a me. Di sicuro però è stato un buon punto di partenza: ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio e mettere tutto insieme nelle qualifiche di domani". Così Charles Leclerc dopo il venerdì di prove libere a Singapore. "Sarei sorpreso di vedere lo stesso distacco dietro di noi di nuovo domani, sarà interessante vedere se la gerarchie cambieranno - ha detto ancora il ferrarista, in merito ai sei decimi di vantaggio che lui e Lando Norris, autore del miglior tempo, hanno inflitto a tutti gli altri -. Inoltre, le previsioni per il weekend danno un meteo variabile, quindi dovremo adattarci molto rapidamente al suo mutare". Carlos Sainz ha affermato invece di aver avuto "un inizio di weekend impegnativo". "Già nelle prime libere sentivo che c'era qualcosa non del tutto a posto con i freni - ha spiegato lo spagnolo in dichiarazioni riportate dal team -, problema che non abbiamo risolto in tempo per il turno di questa sera e quindi ho fatto fatica ad estrarre il massimo del potenziale dalla giornata. A parte questo, la macchina sembra essere competitiva e sono fiducioso che possiamo comprendere per bene quanto è capitato oggi e fare un bel passo avanti per domani", ha concluso.