Gran Premio del Giappone: Ferrari spera in una gara asciutta a Suzuka

"Le previsioni meteo per domani non sono tanto buone, cambierà il vento e Suzuka è una pista molto sensibile al vento". Fredric Vasseur ne ha parlato a Sky Sport, al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone.

La Ferrari spera in "una gara asciutta, per noi sarebbe meglio" ha aggiunto il team principal. "Eravamo in condizione migliore in Q1 e Q2 - ha spiegato Vasseur - Nel Q3 si trattava di mettere tutto insieme, ma il potenziale sta crescendo, anche se il quarto e l'ottavo posto in griglia non ci soddisfano".