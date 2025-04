Gravina: "Stadi moderni come nuove agorà per città più inclusive"

"L'Agorà nel mondo antico era più di una piazza, era un luogo di confronto e partecipazione, uno spazio di aggregazione e di identità. Per questo mi auguro che allo stesso mondo uno stadio moderno, più accogliente e ospitale, possa diventare la nuova agorà delle nostre città". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante il convegno presso la Sala Zuccari in Senato "Stadi intelligenti e sostenibili" promosso dal senatore Andrea De Priamo di FdI.

"Devono diventare il simbolo di un calcio più inclusivo - ha aggiunto - Riqualificare questi spazi non può essere visto solo come un aspetto per migliorare lo sport e il calcio, ma come un elemento che contribuisca a migliorare l'economia e la socialità del paese. Anche questo ha spinto federazione a candidarsi per Euro 2032". Così Gravina parla della realizzazione dei nuovi stadi e dell'ammodernamento di quelli esistenti, compresi i centri sportivi, come "la sfida più urgente di cui il calcio ha bisogno. E noi abbiamo proposto due temi da avviare in tempi rapidi con un confronto leale e costante con la politica - ha concluso Gravina - C'è la sburocratizzazione della parte amministrativa per la realizzazione degli stadi e l'altro tema è l'idea di riconoscere l'applicazione di un principio sancito a livello europeo del diritto d'autore per il betting. Noi in Italia ne parliamo ma ancora non troviamo uno sbocco, anche se la nostra è proposta é di destinare l'1% a un fondo per la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture oltre che al potenziamento dei vivai".