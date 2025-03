Gustav Isaksen felice per la vittoria contro il Viktoria Plzen in Europa League

"Sto crescendo molto, sento la fiducia di Baroni e dei compagni. Questo mi aiuta molto e sono felice di poter aiutare la squadra. Oggi l'allenatore non mi ha sostituito nonostante non stessi facendo la mia miglior partita e sono felice sia andata dentro". Sono queste le parole di Gustav Isaksen, esterno laziale, ai microfoni di Sky Sport dopo la rete che vale la vittoria sul campo del Viktoria Plzen nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il calciatore biancoceleste, poi, non nasconde la propria gioia per la rete segnata sottolineando di "essere felice. Oggi era troppo importante fare risultato, ho calciato ed è andata bene. Segno solo gol belli? Vorrei fare anche gol brutti, non mi interessa come, mi basta farli", conclude.