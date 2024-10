Haaland segna sempre, il City è leader provvisorio

Un gol di Haaland dopo appena cinue minuti basta al Manchester City per battere 1-0 il Southampton all'Etihad e andare in testa alla classifica della Premier in attesa domani del big match tra l'Arsenal e la capolista Liverpool. Con la rete di oggi Haaland è arrivato a 11 centri in 9 partite di campionato ed è, naturalmente, il capocannoniere della Premier. L'Aston Villa leader della Champions si fa beffare al 96' da un colpo di testa di Evanilson, che regala al Bournemouth un pareggio esterno al quale non credeva più. Per gli uomini di Unai Emery è il terzo pari nelle ultime 4 partite in Premier, e ora sono a quota 18 punti, a -5 dal City. In ogni caso, l'Aston Villa continua la sua striscia di imbattibilità lunga ora 7 partite in campionato. Nelle altre partite di oggi, Brentford-Ipswich 4-3, Brighton-Wolverhampron 2-2 ed Everton-Fulham 1-1 con la squadra del nuovo patron Dan Friedkin che trova il pari al 94' con un gol dell'ex udinese Beto.