Harry Kane fiducioso: "Possiamo ribaltare il risultato contro l'Inter"

"Non dormo tanto dopo le partite, specialmente dopo che ho sbagliato delle occasioni. Però bisogna preoccuparsi se non si hanno occasioni, non se le si sbaglia. Da me mi aspetto di segnare in certe occasioni, però sono pronto". Lo ha detto l'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro l'Inter.

"Penso che abbiamo abbastanza motivazioni. Siamo convinti di poter ribaltare il risultato, anche all'andata sarebbe potuta andare diversamente. Non penso che l'Inter dia per scontato il passaggio del turno, credo si aspettino una battaglia - ha aggiunto -. Dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto all'andata, e in maniera più cinica. Ma è una sfida a cui siamo pronti, anche dopo il triplice fischio a Monaco eravamo convinti di poterla ribaltare al ritorno. L'Inter è una grande squadra, ottima sia quando attacca che quando difende. Ci aspettiamo una partita dura, vediamo come andrà".