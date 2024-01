Hien ufficiale all'Atalanta, sceglie il numero 4

Il giorno successivo alle visite mediche effettuate a Capodanno presso la Clinica La Madonnina di Milano, l'Atalanta Bergamasca Calcio ha annunciato che Isak Malcolm Kwaku Hien è un suo giocatore. Il difensore, arrivato dall'Hellas Verona per una cifra di 9 milioni più 1 di bonus, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e ha scelto la maglia numero 4. Nato a Stoccolma il 13 gennaio 1999, di 191 centimetri di statura, in patria il nazionale svedese aveva già giocato nel Djurgardens dopo il settore giovanile nel Valasund. Il club nerazzurro ha rivolto un caloroso benvenuto a Isak e gli ha augurato le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra, come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale. (ANSA).