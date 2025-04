I Rockets e Celtics dominano, Warriors e Lakers avanzano verso i playoff NBA

Appena qualificati ufficialmente per i playoff, i Rockets, secondi a Ovest, hanno lasciato il segno battendo la capolista Oklahoma 125-111. Jalen Green con 34 punti e Alperen Sengun (31 punti) hanno annichilito i Thunder, che avevano vinto 11 partite e perso solo 13 volte in questa stagione, totalizzando 64 vittorie (il miglior record del campionato). Il candidato MVP Shai Gilgeous-Alexander è stato tenuto a 22 punti dalla difesa di Houston. Jalen Williams è stato il miglior marcatore di Oklahoma con 33 punti.

I Celtics hanno stabilito un nuovo record per il maggior numero di tiri da tre punti realizzati in una singola stagione dopo la vittoria per 123-103 sui Phoenix. Segnando 14 tiri da lunga distanza contro i Suns, i campioni in carica sono arrivati a 1.370 triple. Hanno eclissato il precedente record detenuto dai Golden State Warriors (1.363). Jaylen Brown ha guidato Boston con 31 punti, mentre Jayson Tatum ha concluso con 23 punti in una vittoria che ha inferto un altro duro colpo alle speranze dei Suns, 11/i a Ovest.

I Golden State Warriors hanno vinto la quinta partita consecutiva, consolidando il quinto posto a Ovest e avviandosi verso la qualificazione diretta ai playoff. Stephen Curry è tornato a brillare: dopo le prestazioni da 37 punti contro i Lakers e 52 contro Memphis, la stella dei Warriors ne ha segnati 36 nella vittoria per 118-104 contro i Denver Nuggets, quarti ma sconfitti nelle ultime tre partite. I Warriors hanno ora un record di 46 vittorie e 31 sconfitte, mettendo pressione ai Nuggets (47-31) alla fine della stagione regolare.

I Detroit Pistons, attualmente quinti a Est, si sono assicurati un posto nei playoff con una vittoria (117-105) a Toronto. Tim Hardaway Jr. è stato il miglior marcatore con 23 punti per Detroit, che ha visto sei giocatori segnare 10 o più punti.

Dopo la sconfitta contro i Warriors, i Los Angeles Lakers hanno ripreso la loro marcia verso i playoff battendo i New Orleans Pelicans 124-108. Luka Doncic (35 punti), Austin Reaves (30) e LeBron James (27 hanno portato i Lakers al terzo posto nella classifica a Ovest con un record di 47 vittorie e 30 sconfitte. A San Antonio, i Cleveland Cavaliers, capolista della Eastern Conference, sono stati fermati sul 114-113 dagli Spurs.