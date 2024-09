I tifosi della Roma contro i Friedkin, ora invocano Allegri

"Società di incompetenti", "club ridicolo" o "facciamo la fine del Napoli dello scorso anno". E' questo il tenore dei messaggi via social e radio del tifo romanista dopo l'esonero di Daniele De Rossi. Instagram e X sono stati presi d'assalto dalle prime ore del mattino dopo l'annuncio dei Friedkin di liquidare l'ex tecnico romanista. Gli hashtag "De Rossi" e "ASRoma" sono entrati immediatamente in tendenza e non mancano anche commenti di chi giustifica la scelta dei Friedkin con la tesi del "era un allenatore in confusione totale". Adesso, però, è partita la caccia al sostituto e i tifosi invocano Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, dopo aver lasciato la Juventus, però, non è il solo allenatore libero. Ci sono anche i nomi di Stefano Pioli (ma l'ex Milan sembra molto intenzionato a volare in Arabia), quello di Maurizio Sarri, Ivan Juric, Edin Terzic o le suggestioni Jurgen Klopp e Tuchel. "Seguiranno comunicazioni a riguardo", ha scritto la Roma nel suo comunicato. E il tifo aspetta.