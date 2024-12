Il Bologna vince ancora, passa 2-0 in casa del Torino

Ancora una vittoria per il Bologna lanciato che passa 2-0 sul campo del Torino, fischiato al termine dal proprio pubblico. Entrambe le reti dei rossoblù nella ripresa, con il primo gol dell'olandese Thijs Dallinga ed il raddoppio firmato dall'ex Pobega, dopo un lungo check del Var per la sospetta posizione di fuorigioco dello stesso Dallinga. Il Bologna sale così a 28 punti in classifica e torna a superare il Milan, a 26.