Il Brasile rende omaggio a Pelé a un anno dalla morte

L'anniversario della scomparsa di Pelé è stato celebrato in Brasile con cerimonie religiose, tributi sui social e tante visite al mausoleo di Santos dove l'idolo del calcio brasiliano è sepolto. Edson Arantes do Nascimento, deceduto all'età di 82 anni, è stato ricordato a Três Corações, sua città natale, e al Santuario del Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Sulla grande statua sono state proiettate alcune delle magliette più iconiche indossate da 'O Rei' durante la sua carriera. Nella messa celebrata in suo onore, l'arcivescovo di Rio, Orani Tempesta, ha letto un messaggio inviato da Papa Francesco in ricordo di Pelé. La data è stata segnata anche da un grande afflusso di fan presso il mausoleo, aperto al pubblico lo scorso maggio e che ha già ricevuto migliaia di visitatori. "Un anno senza l'eterno Re. Pelé ha dato vita alla maglia numero 10, ha oltrepassato i confini e cambiato la storia del calcio. Il suo genio in campo ha mostrato al mondo il miglior talento sudamericano. Ineguagliabile. Incomparabile", sono le parole con cui la federazione sudamericana Conmebol lo ha ricordato.