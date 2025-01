Il CIO dona repliche delle medaglie olimpiche a Gary Hall Jr dopo l'incendio a Los Angeles

Il Cio farà avere all'ex nuotatore statunitense Gary Hall jr, 50 anni, 'figlio d'arte' (suo padre Gary Hall sr salì sul podio di tre edizioni delle Olimpiadi, dal 1968 al 1976) copia di tutte e dieci le medaglie olimpiche andate perdute a causa degli incendi a Los Angeles che hanno mandato in fumo anche la sua casa nel quartiere di Pacific Palisades.

Gary Hall jr, scrive il NY Times, ha avuto solo il tempo di prendere l'insulina necessaria per il suo diabete di tipo 1, un quadro dipinto dal nonno, una croce di legno di tipo religioso regalatagli dalla figlia e il suo cane, un mix carlino-chihuahua di nome Puddles. Le 10 medaglie vinte ai Giochi estivi del 1996, 2000 e 2004 sono state lasciate indietro, quindi a casa, nella fretta di fuggire dalle fiamme che si avvicinavano rapidamente.

"Il danno è più di un semplice importo in dollari, sono i ricordi di ciò che rappresentano per me quelle medaglie olimpiche - le sue parole alla Cbs - e non potrò mai riaverli indietro. Non potrò mai riavere indietro nessuna delle cose che ho lasciato lì. È successo tutto così in fretta. Direi in tre minuti. Ho avuto tre minuti per raccogliere delle cose e uscire". Ma la notizia che Hall aveva perso tutti i suoi 'ricordi' olimpici, che a causa del fuoco si sono letteralmente sciolti, ha raggiunto il Comitato Internazionale Olimpico Internazionale, che ha fatto sapere che fornirà all'ex campione dei Giochi una replica di ognuna delle medaglie.

"Siamo pienamente solidali con i cittadini di Los Angeles e ammiriamo il lavoro instancabile dei vigili del fuoco e delle forze di sicurezza - le parole del presidente del Cio, Thomas Bach, riferite in comunicato dell'ente -. Al momento l'attenzione deve essere tutta rivolta alla lotta contro gli incendi e alla protezione delle persone e delle proprietà. Abbiamo anche appreso che un grande olimpionico, Gary Hall Jr, ha perso le sue medaglie nell'incendio. Il Cio gli farà avere delle repliche".

Hall jr ai Giochi ha conquistato cinque ori, tre argenti e due bronzi gareggiando per gli Stati Uniti in tre Olimpiadi. È stato due volte campione olimpico nei 50 metri stile libero e ha contribuito a far salire gli Usa sul podio in cinque staffette.

"Per quanto io sia sopraffatto dalla perdita di tutti i beni, della casa e dell'azienda, sono davvero colpito dall'amore e dal sostegno di tanti che mi hanno raggiunto in questo momento difficile - ha fatto sapere Hall jr sui social -. Il mio cuore va alle innumerevoli vittime dell'incendio. Attraverso la mia attività di insegnate e allenatore di nuoto alla Sea Monkeys Swimming, conosco e amo tante famiglie in questa comunità devastata. Non ci sono parole per esprimere quanto il mio cuore sia spezzato per loro. Questo mi colpisce più di qualsiasi perdita personale".

Anche l'attività di Hall jr ha subito notevoli danni a causa degli incendi, al punto che la sorella Amy ha avviato una raccolta fondi per la quale ci sono già stati, scrive il NY Times, 450 donatori che hanno contribuito con 77.660 dollari. Un video di aggiornamento postato su 'GoFundMe' ha mostrato le conseguenze dell'incendio, e Hall ha detto che la Guardia Nazionale sta tenendo i residenti fuori dall'area: "andrò con una pala quando ci faranno passare, e andrò a cercare l'oro, come i cercatori della California di un paio di secoli fa".