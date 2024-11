Il Lecce ha esonerato Gotti dopo il pari con l'Empoli in casa

Luca Gotti non e' piu' l'allenatore del Lecce. Lo comunica il club salentino, all'indomani del pareggio in casa con l'Empoli nell'anticipo della 12esima giornata. "L'U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall'incarico di tecnico della prima squadra Luca Gotti", e' la nota online del Lecce, che al tecnico porge "il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune". Dopo 12 giornate, la squadra giallorossa e' terzultima in serie A con 9 punti, 2 vittorie, 3 pari e 7 sconfitte.