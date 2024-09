Il Liverpool si riprende Anfield, 3-0 al Bournemouth

Il Liverpool ha fatto pace con il pubblico di casa battendo 3-0 il Bournemouth ad Anfield, teatro di una sconfitta a sorpresa lo scorso fine settimana, e ha preso il comando della Premier League in attesa del big match tra Manchester City e Arsenal di domani. Ai "Reds" è bastato il primo tempo per cancellare il ko con il Nottingham Forest (0-1), con una doppietta di Luis Diaz (26' e 28'), seguita dalla rete di Darwin Nunez (37'). "Già martedì siamo riusciti a riprenderci" grazie alla vittoria per 3-1 contro il Milan in Champions, "si trattava di rimetterci in carreggiata in campionato", ha commentato il difensore Andy Robertson. Dopo cinque giornate, la squadra del nuovo allenatore Arne Slot è al primo posto con 12 punti, quanti il Manchester City. Nel secondo tempo ha fatto il suo esordio in campionato l'ex juventino Federico Chiesa, privato da un palo della prima rete in Premier (35').