Il Los Angeles ufficializza l'arrivo di Giroud

Il Los Angeles FC ha ufficializzato l'ingaggio di Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Milan, che in California ritroverà l'ex portiere della nazionale francese Hugo Lloris. Giroud, 37 anni, ha firmato un contratto di una stagione, con opzione fino al 2026. Campione del mondo con i Blues nel 2018, Giroud è il capocannoniere nella storia della Francia con 57 gol in 131 presenze.