Il Ministro Abodi visita Federica Brignone dopo l'infortunio in Val di Fassa

"Federica è una donna straordinaria con un carattere meraviglioso. Sono convinto che ce la farà soprattutto a superare questa prima fase che è quella un po' più delicata, forza, forza Federica!". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in merito alla visita che farà domani alla campionessa azzurra Federica Brignone, a casa a La Salle (Aosta) dopo l'infortunio della settimana scorsa in Val di Fassa.

"Domani mattina vado a trovarla, a salutarla, e quindi sarà l'occasione comunque per mandarle un abbraccio ideale un po' di tutti gli sportivi italiani e anche del nostro governo. Abbiamo già capito che ha superato la fase un po' più critica", ha detto Abodi a margine dell'evento 'Spazio montagna', organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia a La Thuile (Aosta), proprio a pochi chilometri da La Salle.

Il sogno di vederla in piena forma per Milano-Cortina e magari anche portabandiera? "Secondo me - ha risposto Abodi - dobbiamo dare la tranquillità, la serenità delle quali ha bisogno in questa fase, che è una fase nella quale lei darà certamente tutto e noi dobbiamo soltanto fare il tifo in modo discreto, perché il carattere, quello che è il suo, quindi è già sulla strada giusta per ripresentarsi. Però secondo me in questo momento non ha bisogno delle nostre pressioni, ha bisogno del nostro affetto. Questo sì, e sa che noi siamo pronti a fare qualunque cosa per aiutarla e metterla nella condizione migliore di recuperare".