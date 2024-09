Il Napoli già vola, a Cagliari serve il poker

Dopo la sconfitta della prima giornata a Verona, il Napoli di Antonio Conte ha preso a volare, e a Cagliari ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato, servendo un poker di reti (senza subirne) alla squadra sarda, che comunque non meritava un passivo così pesante, viste anche le parate di Meret. A segno Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. La partita è stata interrotta per 7 minuti, nel primo tempo, per incidenti sugli spalti fra le opposte tifoserie, con lancio di oggetti in campo. Ferito uno steward. In attesa del risultato del posticipo serale Monza-Inter, il Napoli è solo in testa alla classifica.