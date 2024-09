Il Newcastle ritrova Tonali in Coppa di Lega

Sandro Tonali è tornato in campo, scontata la squalifica di 10 mesi per scommesse, nella vittoria per 4-3 ai rigori del Newcastle sul campo del Nottingham Forest, in Coppa di Lega inglese. I 90' si erano conclusi 1-1. Tonali ha giocato 60 minuti al City Ground prima di essere sostituito. Joe Willock ha portato in vantaggio i Magpies dopo appena 18 secondi ed al 3' proprio il centrocampista italiano ha avuto la palla del 2-0, ma Miguel ha respinto il suo tiro. Jota Silva ha pareggiato al 5' della ripresa. Grazie a questo successo il Newcastle si è qualificato al terzo turno.