Il Torino riacciuffa il Verona, finisce 1-1

Due gol nel secondo tempo per l'1-1 finale tra Torino e Verona nella 31/ma giornata di Serie A. Dopo un primo tempo senza particolari emozioni nella ripresa Adams si fa parare un rigore da Motipò che dà slancio agli scaligeri. Gli ospiti, infatti, passano con Sarr, autore del fallo da rigore. La reazione dei granata è immediata com Elmas che pareggia a strettissimo giro. In classifica il Torino sale a 40 punti, mentre il Verona ne ha 31.