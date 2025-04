Infortunio per Lewandowski: il Barcellona conferma l'assenza per la Coppa del Re

Robert Lewandowski ha subito ieri un infortunio nella partita di Liga contro il Celta, ha confermatp il Barcellona annunciando i risultati degli esami medici svolti in mattinata, ma non ha dato informazioni sui tempi di recupero del suo attaccante. Lewandowski ha riportato una "lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra", fa sapere il club blaugrana. "Il suo ritorno in squadra - prosegie il comunicato - sarà deciso in base ai suoi progressi".

I catalani sabato prossimo dovranno giocare la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, a Siviglia, e poi mercoledì 30 aprile ospiteranno l'Inter nella gara di andata delle semifinali di Champions League. Al momento non si sa se il polacco, capocannoniere della Liga e autore 40 gol in 48 partite disputate col Barca in tutti i tornei, sarà disponibile per la fase decisiva della stagione.