Inter, Inzaghi "ottima vittoria e non semplice"

Molto soddisfatto per la vittoria Simone Inzaghi, la sua Inter porta a casa 3 punti ad Empoli: "I ragazzi sono stati bravissimi. Non era semplice. Abbiamo visto in questi mesi cosa ha fatto l'Empoli in casa. Abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo gestito il pallone non abbastanza velocemente ma ho detto alla squadra che alla lunga loro si sarebbero stancati. È un'ottima vittoria che volevamo con tutte le nostre forze". E' tornato al gol anche Lautaro Martinez: "Siamo tutti soddisfatti per Lautaro. Io so bene cosa vuol dire far gol. Nonostante abbia in campionato una media più bassa degli altri anni sta facendo benissimo. Noi dobbiamo continuare a lavorare". Sul Napoli e la lotta scudetto: "É una risposta per noi questa vittoria. In questi due giorni e mezzo ero combattuto perché vedere una gara come quella di domenica con la Juve mi lascia la consapevolezza che meritassimo qualcosina in più". Roberto D'Aversa dall'altra parte non può che spiegare quando possa aver pesato l'espulsione: "Per trenta minuti la gara è stata in equilibrio, quando siamo rimasti in dieci è diventato tutto così difficile. Ho dovuto cambiare modulo e fino all'intervallo è andata bene. Anche sul primo gol potevamo fare meglio". Empoli che nelle prossime gare avrà scontri diretti con Como e Lecce: "Sicuramente non dobbiamo fare l'errore di considerare le prossime partite più semplice di quelle che abbiamo affrontato adesso. Il Como è una squadra che sul mercato ha investito molto, bisogna rispettare l'avversario e cercare di fare sempre meglio di quello che stiamo facendo. Sia in difesa sia in avanti dove non abbiamo mai segnato in casa" Sul fallo che ha portato all'espulsione Goglichidze: "Il ragazzo non voleva far male, ha cercato l'anticipo, è un ragazzo giovane, sono errori che possono capitare. Il regolamento però è chiaro".