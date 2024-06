Inter: Marotta, affrontiamo la prossima stagione con spavalderia

"L'obiettivo è guardare la sala trofei, abbiamo l'obbligo di cercare di conquistarne il più possibile. Dobbiamo avere coraggio, che non è sinonimo di arroganza. Siamo l'Inter. Dobbiamo affrontare la nuova stagione con spavalderia, con grande rispetto per gli avversari ma senza timore". Lo ha detto il nuovo presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, a margine dell'odierna assemblea dei soci nerazzurri. "Oaktree garantirà nuovi investimenti? Dobbiamo garantire sostenibilità che passa attraverso non solo i finanziamenti, ma anche attraverso l'aumento dei ricavi e la valorizzazione delle risorse commerciali e non solo. Dobbiamo essere bravi a valorizzare le risorse, che garantiscono maggiori introiti che poi diventano potere di fuoco per l'area sportiva", ha proseguito. "Aumento dei ricavi anche tramite il nuovo stadio? Ma certo, lo stadio è un asset molto rilevante per un club di calcio. Di questo tema se ne occupa Antonello e mi terrà informato. Ma ribadisco che l'asset stadio è fondamentale. Siamo la squadra con più affluenza, abbiamo incassato più di 80 milioni dallo stadio. Sono fonti di guadagno molto importanti", ha concluso Marotta.