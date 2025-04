Inter, Marotta: "Prossimo rinnovo di contratto per Inzaghi"

Inzaghi "ha un contratto di un anno ancora, ma questo porta al fatto che è giusto che un allenatore non vada in scadenza, almeno per la mia mentalità, quindi con lui sicuramente ci siederemo a 'bocce ferme' per prolungare il contratto ma sarà un incontro veloce e piacevole nel quale troveremo un accordo in modo tranquillo". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport.

"Considero Inzaghi un allenatore giovane che però ha coniugato in sé tantissimi valori e qualità: quello di essere un vincente o quantomeno di cercare sempre la vittoria e questo lo pone in un ruolo sicuramente importante - ha aggiunto -. Lautaro? Credo che sia cresciuto calcisticamente e come uomo e oggi è veramente il nostro leader senza dimenticare tutti gli altri ovviamente, ma lui ha avuto una crescita esponenziale molto evidente".