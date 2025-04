Inter, Simone Inzaghi celebra la vittoria storica contro il Bayern Monaco

"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Più del risultato penserei alla partita, come l'abbiamo sviluppata e giocata. È solo il primo tempo, il Bayern è fortissimo ma abbiamo gatto una di grandissimo spessore che ci fa felici. Il Bayern non perdeva da anni in casa, però dobbiamo dare seguito tra sette giorni". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, commentando a Sky Sport la vittoria contro il Bayern Monaco.

"Non abbiamo mai smesso di credere alla vittoria, il portiere poteva tenere palla e invece siamo subito andati a cercare il gol dopo il pareggio - dice ancora -. Dovevamo venire qui con personalità e l'abbiamo fatto. Siamo venuti a giocare con le qualità che si conoscono da quattro anni".