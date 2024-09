Inzaghi 'bene gli ultimi derby, ma i ricordi non portano punti'

"Abbiamo ancora tanto da dimostrare, la stagione è appena cominciata. Non bisogna pensare ai derby passati, sono bellissimi ricordi ma i ricordi non portano punti e gol quindi dovremo avere massima attenzione perché giocheremo contro una squadra che ha ottimi giocatori". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. "Noi ci sentiamo forti contro tutto e tutti. Gli ultimi derby sono stati positivi ma quello che è stato è stato, bisogna guardare al presente e alla partita di domani che sarà una partita estremamente difficile per noi. Dovremo farci trovare pronti con l'organizzazione e i principi che ci hanno fatto fare buone partite".