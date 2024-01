Inzaghi, Con la Juve voglio una prova gagliarda nella Coppa Italia

Andare a giocare allo Stadium è sempre un'occasione importante e motivo di orgoglio. Affrontiamo la Juventus, non abbiamo molto da perdere e vogliamo fare una buona figura per rendere orgogliosi i nostri tifosi e la società. Così ha dichiarato Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, in vista del match di Coppa Italia contro la Juventus. "Domani darò più spazio a chi, nell'ultimo periodo, ha avuto meno minutaggio ma ha dimostrato di lavorare con impegno durante la settimana - ha proseguito il tecnico - . In questo momento della stagione abbiamo bisogno di tutti e sono contento di poter dare la possibilità a qualche ragazzo che merita di scendere in campo". Inzaghi ha poi concluso: "Domani mattina avremo un ultimo allenamento, valuterò bene chi schierare dall'inizio e la strategia tattica migliore cercando di dare continuità alla Salernitana vista nelle ultime gare. Per me tornare a Torino è sempre un'emozione particolare - ha aggiunto - alla Juve ho giocato quattro anni e realizzato quasi cento gol che, ovviamente, non dimentico. Sarà una bella sfida e molto emozionante, spero che la squadra faccia un'altra partita gagliarda".