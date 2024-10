Inzaghi, derby tra i fratelli Thuram è un'emozione che rimarrà

"Sono sensazioni che rimangono dentro. Io ho sfidato otto volte Pippo da calciatore e qualcuna meno da allenatore. Però se penso al primo Juve-Piacenza fu qualcosa di emozionante che rimarrà". Parola del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulla sfida nella sfida che ci sarà domani nella gara contro la Juventus con lo scontro tra i fratelli Thuram: da un lato il nerazzurro Marcus, dall'altro il bianconero Khephren. "Loro si sono già affrontati in una coppa di lega francese ma domani sarà Inter-Juventus, sarà una sensazione che gli rimarrà tutta la vita come penso rimarrà nei loro genitori. Mi ricordo i miei in quella prima partita. Poi con Pippo in carriera ci siamo giocati anche scudetti all'ultima giornata con tante emozioni, però io penso a quello Juventus-Piacenza che perdemmo 1-0 proprio con gol di Pippo", ha ricordato Inzaghi col sorriso.