Italia in semifinale dopo la vittoria 14-8 contro il Montenegro

L'Un Settebellissimo ha vinto 14-8 contro il Montenegro e domenica 14 gennaio affronterà la Spagna alle 20.15 (Diretta su Rai Sport) nelle semifinali degli Europei di pallanuoto in corso a Zagabria. Questa sarà la partita numero 90 per Di Somma, che è tornato in campo dopo aver scontato una squalifica con l'Ungheria. In tribuna, per l'Italia, si trovano Giacomo Cannella e Luca Damonte. Nel Montenegro, Vlado Popadic, 27 anni, che gioca nel campionato francese con lo Strasburgo, è squalificato per il secondo turno dopo essere stato espulso per gioco violento nel quarto tempo dell'ultima partita del girone contro la Croazia, poi vinta ai rigori. Anche Drasko Brgulian rimane fuori. Negli altri quarti di finale, l'Ungheria ha vinto 15-14 contro la Serbia ai rigori (10-10), con 4 gol di Vince Vigvari durante la partita e uno nella serie dei rigori. La Spagna ha vinto 24-7 contro la Romania, con 6 gol di Granados Ortega e le quaterne di Sanahuja Carne e Tahull Compte. La Croazia ha vinto 13-8 contro la Grecia (arbitrata da Colombo in coppia con Margeta), con 4 gol di Marinic Kragic e un break di 8-0 in 13 minuti tra il terzo e il quarto tempo (da 5-6 a 13-6), davanti a circa 2000 spettatori entusiasti. Sabato 13 si giocherà solo a Dubrovnik, mentre la piscina di Zagabria rimarrà aperta per gli allenamenti.