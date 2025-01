Italia trionfa contro la Tunisia ai Mondiali di Pallamano 2025

L'Italia ha vinto la partita d'esordio ai mondiali di pallamano, cui la nazionale mancava da 28 anni, battendo la Tunisia col punteggio di 32-25. All'Jyske Bank Boxen di Herning, in Danimarca, gli azzurri hanno ottenuto un successo importante per poter puntare al passaggio al main Round del torneo da un girone che comprende anche l'Algeria e i padroni di casa della Danimarca, una delle squadre più forti al mondo.

L'Italia guidata dal ct Riccardo Trillini ha cominciato bene la partita, staccando gli avversari dalla metà del primo tempo, conclusosi 17-11. Una reazione della Tunisia, che si è portata a -4, è stata subito arginata dagli azzurri, che poi hanno saputo sempre mantenere un margine di sicurezza per conquistare la vittoria. Il prossimo incontro sarà giovedì prossimo contro l'Algeria e poi sabato ci sarà la sfida alla Danimarca, sempre e Herning.

Ai mondiali 2025 - che per la prima volta si disputano in tre nazioni, Croazia, Danimarca e Norvegia, dove si giocherà la finale il 2 febbraio a Oslo - partecipano 32 squadre suddivise in otto gironi. Le prime tre classificate del girone dell'Italia, il B, andranno in un ulteriore raggruppamento con le migliori tre del Gruppo A composto da Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera.