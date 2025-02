Italrugby, Quesada commenta la sconfitta contro la Scozia nel Sei Nazioni 2025

"La differenza sono le due o tre mete concesse agevolmente, che di solito controlliamo. In attacco non sempre tutto ha funzionato, si vede che manca del lavoro. La differenza è sul 19-19, dobbiamo lavorare per non perdere questi palloni e farsi prendere in contropiede": così ai microfoni di Sky Sport il ct dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, commenta la sconfitta degli azzurri contro la Scozia nel match d'esordio del Sei Nazioni 2025.

"Peccato - aggiunge - la rimonta era stata ottima dopo un primo tempo in cui avevamo resistito. Ora pensiamo al Galles".