Jannik Sinner pronto per l'Australian Open: "Felice di iniziare la stagione al Happy Slam"

Visibilmente emozionato ma, come sempre, concentrato sui prossimi impegni: Jannik Sinner in qualità di vincitore degli Australian Open dello scorso anno ha partecipato, insieme ad Aryna Sabalenka, ai sorteggi del torneo di quest'anno. "È una sensazione un po' diversa rispetto allo scorso anno - ha detto il campione italiano - ma siamo tutti molto contenti di iniziare la stagione qui in Australia, dove ci sono tante belle persone. Si chiama l'Happy Slam per un motivo".

Sorridente e disponibile il numero 1 al mondo ha parlato anche della sua preparazione nelle scorse settimane a Dubai: "Abbiamo cercato di fare la miglior off season possibile - ha spiegato - Volevo provare anche qualcosa di diverso. Ora sono felice di essere qui. Abbiamo ancora qualche giorno per adattarci alle condizioni per poter arrivare pronti all'esordio".