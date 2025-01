Fabregas: "Pronti a sfidare la Lazio all'Olimpico con coraggio e identità"

"Andare all'Olimpico mette sempre una pressione extra. Vogliamo andarci con coraggio, giocando come abbiamo fatto a Napoli, a Torino e a San Siro contro l'Inter. Questa deve essere sempre la nostra identità: andare a provare a vincere tutte le partite": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della sfida contro la Lazio.

"È una squadra di grande qualità: insieme alla Fiorentina sono due squadre in cui mi identifico molto per come giocano. I ragazzi stanno bene, nel ritiro di Marbella sono stati giorni di ottimo lavoro su tanti aspetti per continuare a crescere. Siamo in un momento importante della stagione dove si vedono già cose molto molto positive: dobbiamo continuare così".

All'Olimpico saranno presenti anche gli ultimi arrivi: l'attaccante esterno Assane Diao e il portiere Jean Butez: "Saranno entrambi a disposizione: Diao può essere il presente e il futuro della società, Butez ha fatto la Champions League e ha vinto campionati, siamo molto contenti".