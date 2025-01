Il PSG punta Kvaratskhelia: Napoli valuta offerta da 80 milioni

Il Paris Saint Germain va all'assalto di Kvaratskhelia e il Napoli barcolla, sotto un'offerta da alto mercato. E' questo il nuovo scenario del mercato di gennaio con il club francese che è tornato a corteggiare l'esterno sinistro del Napoli, che negli ultimi due mesi non è più stato il cuore della fantasia di una squadra che Conte sta trasformando molto bene, visto il primato in classifica e l'esplosione di David Neres.

Kvaratskhelia è invece nella testa di Luis Enrique che chiede colpi forti nel mercato di gennaio per riavviare una stagione finora deludente per il club parigino, oggi 25/o nella grande classifica di Champions League e quindi eliminato dall'Europa di primavera. La società francese è quindi tornata all'assalto del georgiano, portando sul vassoio 80 milioni di euro per averlo subito. Il Napoli lo sapeva da ieri e ha anche fatto trapelare che con almeno 90 milioni si può davvero trattare, una differenza non enorme, che quindi conferma la trattativa in corso.

C'è anche la possibilità che il Napoli accetti Skriniar come parziale contropartita tecnica. Il tecnico Conte, nelle sue interlocuzioni con il dg Manna, ovviamente sa tutto di questa possibilità e riflette, dopo aver però detto pubblicamente nelle conferenze stampa che il Napoli non va smontato e non vanno ridotti il numero e la qualità della rosa.

E così, in questo gennaio già ricco di indiscrezioni, con l'entourage di Kvaratskhelia che starebbe anche parlando con il Psg per l'ingaggio da sogno del georgiano (che attualmente al Napoli è di 1,6 milioni), circolano anche tante ipotesi su chi entrerebbe in azzurro. Tra le trattative, resta in piedi quella con il Liverpool per il ritorno in Italia di Chiesa, ma si parla anche di Edon Zhegrova, 25nne esterno destro ma anche sinistro del Lilla, seguito a lungo dalla Roma l'estate scorsa.

Intanto da Castel Volturno arrivano notizie positive per il Napoli che prepara la sfida con il Verona: Politano e Olivera sono recuperati, anche Kvaratskhelia dovrebbe esserci, ma Conte riflette visto il forte timbro che David Neres sta mettendo sul Napoli di nuovo leader.