Jannik Sinner riprende gli allenamenti dopo sospensione Wada per Clostebol

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi dopo 67 giorni di stop forzato. L'altoatesino, sospeso per tre mesi dalla Wada per la vicenda Clostebol, è sceso sui campi in terra rossa del tennis club de Beaulieu, in Costa Azzurra, dove è attualmente in corso un torneo Itf J300. E proprio sui social del torneo Sinner è stato immortalato durante la seduta insieme all'amico Jack Draper. Cappellino bianco, t-shirt bianca e pantaloncini neri per Sinner, seguito da vicino da Darren Cahill e dal resto del team.