Jannik Sinner: Vittoria agli ottavi degli Australian Open nonostante le difficoltà

"Le partite di tennis a quel livello viaggiano su dettagli, momenti e anche situazioni fisiche". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante l'assegnazione dei premi della Stampa Estera agli atleti paralimpici Simone Barlaam e Manuel Bortuzzo, si è espresso parlando di Sinner, reduce dalla vittoria agli ottavi degli Australian Open nonostante non sia stato bene durante la sfida contro Rune. "Sarà ancora più avvincente, da n.1 e campione uscente, tutto porterebbe ad immaginare che debba essere ancora lì - ha aggiunto il ministro -. Ma non dobbiamo dare nulla per scontato e imparare da ogni singola vittoria. Jannik è affascinatamente umano anche nelle sue fragilità che giustamente affronta e che deve sconfiggere come l'avversario".