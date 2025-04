Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda

Jasmine Paolini ha staccato il pass per i quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda. La 29enne di Bagni di Lucca, n.6 del ranking e quinta favorita del seeding, ha regolato per 6-1 7-5, in un'ora e 26 minuti di partita, la tedesca Jule Niemeier, n.121 del ranking, in gara grazie ad una wild card.

Nei quarti sabato (torneo sospeso a Stoccarda per il venerdì santo) Paolini troverà dall'altra parte della rete o la tedesca Ella Seidel, n.124 WTA, ripescata in tabellone come lucky loser, o la statunitense Coco Gauff, n.4 del ranking e del seeding.