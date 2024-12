Jasmine Polini domina Belinda Bencic, Italia avanti 2-0 contro Svizzera in United Cup

L'azzurra Jasmine Polini ha battuto in due set, con un doppio 6-1, Belinda Bencic portando il decisivo punto del 2-0 all'Italia nel confronto con la Svizzera in United Cup, in corso a Sydney. La n.4 al mondo ha impiegato meno di un'ora per fare sua la partita contro l'elvetica, che è appena tornata all'agonismo un anno dopo aver partorito il suo primo figlio.

La squadra azzurra cercherà di ottenere il terzo punto nel doppio misto, che vedrà in campo Sara Errani e Andrea Vavassori contro Bencic e Dominic Stricker, che in precedenza era stato battuto 2-0 da Flavio Cobolli.