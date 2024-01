Juric "bene il Toro, peccato per infortunio Buongiorno"

Toro accanto al Napoli in classifica. E Juric super carico. Ma preoccupato per l'infortunio alla spalla di Buongiorno: "Non sarà una cosa da poco, ora vediamo". Contento però per la vittoria: "In trasferta stiamo facendo molto bene- ha detto- la squadra ha lo spirito giusto. Forse dovevamo chiuderla prima. La classifica ora è molto interessante: continuiamo così". Omaggio a Riva: "Commovente il tributo a questo campione".