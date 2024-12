Juve: Vlahovic scrive ai tifosi 'grazie per il supporto'

"Grazie a tutti i tifosi per il supporto": l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ribadisce nuovamente i ringraziamenti ai supporter bianconeri dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari. Nelle proprie storie Instagram, il serbo ha pubblicato anche la foto dello striscione esposto da alcuni gruppi organizzati all'esterno dell'Allianz Stadium nella serata di ieri con la scritta: "Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato. Juventus, DV9 e ultras uniti fino alla fine". Il caos tra Vlahovic e la tifoseria, dunque, può ritenersi definitivamente rientrato.