Juventus: Arthur si trasferisce al Girona in prestito stagionale

La Juventus saluta Arthur. Il centrocampista brasiliano si trasferirà in Spagna al Girona. La formula del trasferimento sarà quella del prestito fino al termine della stagione.

Arthur si è imbarcato all'aeroporto di Torino Caselle sul volo che lo porta in Catalogna. In questa stagione, il centrocampista non ha collezionato nemmeno una presenza in maglia bianconera: l'ultima sua apparizione risale al 29 maggio del 2024 quando era in prestito alla Fiorentina.