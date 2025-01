Juventus, Danilo in uscita: Giuntoli cerca rinforzi per la Supercoppa

"Siamo d'accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus: quando c'è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti": il direttore tecnici della Juventus, Cristiano Giuntoli, commenta così la situazione legata a Danilo, il capitano della squadra escluso dalla lista dei convocati per la Supercoppa e ufficialmente in uscita.

"In entrata stiamo attenti alle eventuali occasioni interessanti, ma ci muoveremo per cercare qualcuno in difesa - ha aggiunto ai microfoni di Radio Serie A - ma non è il caso di fare nomi".

E sull'obiettivo Supercoppa: "Siamo contenti di arrivare con qualche giocatore in più, faremo di tutto per vincere perché ogni trofeo è un obiettivo per la Juve - conclude Giuntoli - e con il Milan sarà una grande sfida, che vinca il migliore: noi siamo convinti della strada intrapresa".