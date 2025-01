Luke Littler a 17 anni diventa il più giovane campione del mondo di freccette

Dodici mesi fa era stato sconfitto in finale dopo aver stupito il mondo ma questa sera, a Londra, l'inglese Luke Littler a soli 17 anni ha coronato il suo sogno, diventando campione del mondo di freccette e di gran lunga il più giovane della storia. Se al World Darts Championship dello scorso anno Littler fu battuto dal connazionale Luke Humpries, che aveva rimontato dal 2-4 al 7-4, questa volta nella tradizionale sede dell'Alexandra Palace la finale non ha avuto storia: Littler è stato sempre in vantaggio e ha battuto 7-3 l'olandese Michael van Gerwen, già tre volte campione del mondo e che dal 2014 deteneva il primato di campione più giovane, a 24 anni.

"Il mio obiettivo è vincere questo mondiale" aveva detto dopo la sconfitta Littler e ha impiegato ben poco per riuscirci. "Non ci posso credere, abbiamo giocato entrambi così bene - le sue parole stasera -. Tutti sognano di sollevare questo trofeo ma per farlo devi superare tante prove difficili. Ho detto prima della finale che dovevo partire subito forte stasera ed è quello che ho fatto. Michael è stato dietro di me per tutta la partita ma quando si è avvicinato sono riuscito a stare calmo e a portare a casa il trofeo".

Sarà per l'età, sarà per l'aspetto da ragazzo della porta accanto o per i modi gentili, Littler è entrato da subito nel cuore degli appassionati di freccette, che lo hanno soprannominato 'Luke the Nuke' ('La bomba atomica'), omaggio alla sua spietata e devastante precisione davanti al bersaglio. Il suo cammino nel torneo è stato un crescendo, col capolavoro della semifinale vinta 6-1 su Stephen Bunting, anche lui tre volte campione mondiale. Se 13 mesi fa, prima di partecipare per la prima volta al torneo, Littler era un perfetto sconosciuto, ora è già diventato una leggenda, e anche una macchina da soldi, pur rimanendo quello di sempre, un ragazzo goloso di pizza e kebab e amante della playstation.